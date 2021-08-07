Российские спортсмены Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев не смогли завоевать олимпийские медали в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 метров на летних Играх в Токио. Россияне финишировали с четвертым результатом.

Победителем турнира стала команда сборной Германии, показавшая время 1 минута 22,219 секунды. Россияне уступили немцам 1,435 секунды. Серебряная медаль у команды Испании (+0,226), третьими финишировали словаки (+1,315).

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.