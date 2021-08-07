Российский «пляжник» Вячеслав Красильников прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр в Токио. Видео с комментарием спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Не получилось того финала, который мы планировали. В первые 10 минут после игры хотелось провалиться, но всё же я понимаю, что мы с моим напарником, моим другом сделали большое дело. Мы очень рады, что смогли это сделать, добиться этого успеха для нашей страны. Это очень круто. Всем большое спасибо, кто болел и поддерживал нас на протяжении турнира. Норвежцы молодцы, они красавцы. Сегодня они были лучше», — сказал Красильников.

Напомним, ранее Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли соперникам из Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21). Отметим, что серебро Игр в Токио – первая олимпийская медаль в истории российского пляжного волейбола.