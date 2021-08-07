Женская сборная России по водному поло уступила в бронзовом матче Олимпийских игр в Токио представительницам Венгрии и осталась без медалей. Россиянки уступили венгеркам со счетом 9:11 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4).

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.