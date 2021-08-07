Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который ранее покинул «Барселону» и сейчас находится в статусе свободного агента. Катарцы предложили футболисту трёхлетний контракт на 1 млрд евро.

Футбольный клуб «Аль-Садд» тренирует бывший игрок «Барселоны» и партнер по команде Месси — Хави.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила о прекращении сотрудничества с аргентинским футболистом Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги. Контракт Месси с каталонским клубом истёк еще 30 июня. Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2005 года.