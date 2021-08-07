Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина объявила о завершении спортивной карьеры после Олимпийских игр в Токио.

«В Париж я хочу поехать, чтобы гулять по Елисейским полям, пить вино, вкусно ужинать и смотреть на Олимпиаду», — сказала Шишкина в интервью РИА Новости.

Шишкина также отметила, что не собирается участвовать на чемпионате мира в Фукуоке (Япония) в 2022 году.

Также спортсменка сказала, что устала от постоянной борьбы и преодоления себя в спортивном и личном плане, поэтому перед тем, как определиться с планами на жизнь после спорта, спортсменка хочет «просто отдохнуть».

«Поэтому я планирую пока в первую очередь отпуск в декабре. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно послушать природу. Может, что-то придет в голову необычное, потому что сейчас, когда я начинаю думать о будущем, у меня в голове появляется красная табличка с надписью «отдохни ты, отдохни, ну просто отдохни!». Кроме как об отдыхе, я ни о чем не хочу думать», — подытожила Шишкина.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.