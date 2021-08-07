Аргентинский нападающий Серхио Агуэро может покинуть каталонскую «Барселону». Аргентинский форвард перешел в «Барселону» на правах свободного агента, после истечения соглашения с английским «Манчестер Сити» в июне. Контракт футболиста был предварительно подписан до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что представители форварда хотят пересмотреть условия соглашения после новостей об уходе Месси. Ранее стало известно, что Агуэро обещали, что он будет выступать в одной команде с Месси.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила о том, что не сможет продлить соглашение с Лионелем Месси из-за технических сложностей в регламенте испанской лиги и финансовых проблем внутри клуба.