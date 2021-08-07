Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об ожиданиях в медальном зачете последних двух соревновательных дней Олимпиады в Токио.

«Мы ожидаем сегодня большого количества медалей. Женское многоборье в гимнастике, синхронное плавание, великолепный борец в финале, волейбол. Мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими в плане количества. Но, как бы там ни случилось, считаю, что игры прошли для нас успешно. Планы и прогнозы в ряде видов полностью оправдались, а где-то мы даже не ожидали. Свой потенциал команда реализовала», — сказал Поздняков.

Также Поздняков отметил, что за весь период проведения Олимпийских игр у россиян не было выявлено ни одного положительного теста на коронавирус и допинг.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали.