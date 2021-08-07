Сборной США завоевала 16-е в истории страны и четвертые подряд золотые олимпийские медали. В финале американцы обыграли сборную Франции. Встреча завершилась со счетом 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19) в пользу американцев.

MVP сборной США на паркете стал Кевин Дюрант, для которого олимпийское золото стало третьим за время выступлений на Олимпийских играх. Всего баскетболист набрал 29 очков. Лучшими игроками французской команды стали Эван Фурнье и Руди Гобер, набравшие по 16 баллов.

Последний раз американцы проигрывали в полуфинале Олимпийских игр в 2004 году, на Олимпиаде в Афинах, где баскетболисты забрали бронзу.

Для сборной Франции олимпийское серебро в Токио стало третьим по счету в истории выступлений команды на Играх. В последний раз французские баскетболисты играли в финале Олимпиады в Сиднее в 2000 году, где уступили также США.