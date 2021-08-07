Российская гимнастка Дина Аверина занимает второе место после упражнений с обручем в художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на турнире Олимпийских игр в Токио. Ее результат — 27,200 балла. Другая гимнастка из России — сестра Дины, Арина Аверина идет на третьей позиции.Результат Арины – 26,850 балла. Лидирует после первого вида программы израильтянка Линой Ашрам (27,550).

Напомним, квалификацию с лучшим результатом прошла российская гимнастка Дина Аверина. Она набрала 106,300 баллов по итогам четырех упражнений — с обручем, лентой, булавами и мячом. Второе место в квалификации заняла Арина Аверина, еще одна россиянка — она набрала 106,175 балла. Третьей стала Линой Ашрам из Израиля, она завалила упражнение с обручем, но удачно выступила в других, получив в итоге чуть более 103 баллов.