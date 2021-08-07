Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь не смогли завоевать олимпийские медали Игр в Токио. В финале турнира Минибаев финишировал с пятым результатом — 495.85. Бондарь стал четвертым — 514.50.

Победителем турнира стал китайский спортсмен Юань Као — 582.35, следом за ним расположился еще один китайский прыгун Дзянь Янь — 580.40. Британец Томас Дэйли занял третье место и бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио (548.25).

Ранее в полуфинальных соревнованиях по итогам шести прыжков Бондарь набрал 464,10 балла, заняв третье место. Виктор Минибаев набрал 447,50 балла, и стал пятым. Лидером стал Цао Юань — 513,70 балла.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали.