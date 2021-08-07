Французский футболист Килиан Мбаппе покинет «Пари-Сен Жермен» в случае перехода в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

По сообщению местных источников, Месси в практически согласовал все детали перехода, поэтому вероятность ухода Мбаппе крайне высока. Француз уже сообщил о желании покинуть команду руководству «ПСЖ». В ближайшие несколько недель об этом будет объявлено официально.

Напомним, 5 августа стало известно, что Месси и «Барселона» не смогли окончательно договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем в клубе и технических деталей в испанском регламенте. Контракт аргентинского форварда завершился в июне текущего года, после чего Месси стал свободным агентом.