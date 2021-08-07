Певица Максим (Марина Абросимова) полностью пришла в себя после выхода из медикаментозной комы. Об этом сообщается на официальной странице артистки в «ВКонтакте».

«Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке. Также певица общается с родителями и детьми», — говорится в сообщении.

Также пиар-менеджер певицы Яна Богушевская сообщила, что врачи делают все возможное, чтобы восстановить работу легких артистки.

Напомним, певицу Максим госпитализировали в середине июня с положительным тестом на коронавирус и пневмонией с поражением 40 процентов легких. Позднее девушку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Максим пришла в сознание 26 июля, 3 августа ее окончательно вывели из медикаментозного сна.