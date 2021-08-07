Российский велогонщик Денис Дмитриев напрямую вышел в четвертьфинал соревнования 1-го раунда мужского керина в велоспорте на Играх в Токио. Россиянин занял второе место.

Победителями в своих заездах стали французский велогонщик Райан Элаль и японец Юдаи Нитта.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые медали.