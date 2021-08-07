Представители российской гимнастки Арины Авериной подали два протеста на пересмотр оценок в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. Первый протест был подан из-за низких оценок на мяче, второй — на булаве. Из двух протестов был удовлетворен только второй, Арине добавили 0,4 балла за булавы (с 27,4 до 27,8).

Сестра Арины — Дина, идет второй после двух видов программы в олимпийском турнире в многоборье. Гимнастка показала равный с израильской спортсменкой Линой Ашрам результат в упражнении с мячом — 28,300 балла. Арина Аверина получила за свое выступление 27,900 балла.

Напомним, Линой Ашрам лидирует после двух видов программы с результатом 55,850 балла, Дина отстает от нее на 0,350 балла. Арина Аверина набрала 54,750 очка и идет на третьем месте.