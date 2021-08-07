Российская гимнастка Александра Солдатова прокомментировала ситуацию с выступлением российских сестер Дины и Арины Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Здесь пока сложно комментировать что-либо, потому что обычно мы исходим из того, что судьи всегда правы. Но сейчас действительно непонятная ситуация с Ариной. Вчера в квалификации она получала баллы гораздо выше, а сегодня у нее прекрасное исполнение, лучше, чем вчера, и такие низкие оценки просто непонятны. У нас в России редко подают протесты на оценки, и, тем не менее, сегодня уже второй раз это происходит», — высказалась Солдатова.

По мнению Александры Солдатовой, гимнасткам сейчас важнее всего не поддаваться волнению, а выходить и делать.

«Надо работать, как будто это обычный турнир. Когда отключаешься от всего, действительно становится легче выступать», — сказала Солдатова.

Напомним, ранее представители российских гимнасток подали два протеста на оценки Арины Авериной в упражнениях с мячом и булавой. Один из них – на булавы, был удовлетворен.