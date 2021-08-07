Российская гимнастка Арина Аверина запуталась в последнем упражнении с лентой. По итогам спортсменка получила 19.550 балла за упражнение. Общий результат — 102.100.

Напомним, после выступления представители российской стороны подали два протеста на пересмотр оценок Арины Авериной — в упражнениях с булавами и с мячом. Первый иск был удовлетворен.

На данный момент по итогам трех упражнений лидирует израильская гимнастка Линой Ашрам 84.500 (28.650), на втором месте идет Дина Аверина 83.650 (28.150) и замыкает тройку Арина Аверина 82.550 (27.800).