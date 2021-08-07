Французский клуб «Пари Сен-Жермен» может задействовать символ Парижа — Эйфелеву башню, для презентации нападающего Лионеля Месси. Известно, что французский клуб арендовал сооружение на 10 августа.

Ранее подобную презентацию клуб проводил в 2017 году, когда объявлял о трансфере бразильского форварда Неймара.

Напомним, 5 августа каталонская «Барселона» объявила о том, что не будет продлевать соглашение с Лионелем Месси. Футболист выступал за «сине-гранатовых» с 2005 года. Контракт форварда с каталонским клубом истек в июне этого года.

Парижане предложили Месси соглашение до 2024 года и зарплату в размере 50 млн евро в сезон.