В России на субботу, 7 августа, выявлено 22 660 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 402 564. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 793 человек. 19 485 человек были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 168 млн тестов. 164 094 жителей России скончались от коронавируса, еще 5 739 838 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 2235 человек. В Санкт-Петербурге добавилось 1904 новых случаев, в Московской области — 1455, в Ленинградской области — 234.