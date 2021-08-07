Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье в финале турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка финишировала с результатом 107.650 балла.

Золото Олимпийских игр в Токио завоевала израильская гимнастка Ашрам Линой (107.800). Дина Аверина стала лишь четвертой(102.700).

Ранее, после выступления представители российской стороны подали два протеста на пересмотр оценок Арины Авериной — в упражнениях с булавами и с мячом. Первый иск был удовлетворен. Также протест на пересмотр оценок подавала Дина Аверина, но в ее случае иск был отклонен.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.