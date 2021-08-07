Российская гимнастка Арина Аверина уступила третью строчку в финале личного многоборья на турнире по художественной гимнастике белорусской гимнастке Алине Харнаско, которая обогнала ее на 0,6 балла. Суммарно Арина набрала 102.700 балла. Российская гимнастка осталась без медалей Олимпийских игр в Токио.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.