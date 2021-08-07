Судьи отклонили протест представителей сборной России на пересмотр результатов последнего упражнения Дины Авериной. Таким образом, российская спортсменка остается на втором месте по итогам финала турнира в личном многоборье и оставляет Россию впервые с 1996 года без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх.

Также ранее в ходе соревнований, представители сборной России подавали дважды протест на пересмотр оценок у Арины Авериной. Оин из исков был принят, однако по итогам Арина не смогла закрепиться на третьей строчке и завоевать бронзовую медаль Игр, уступив в 0,6 балла сопернице из Белоруссии.

Напомним, Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На счету россиян 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые медали.