Россия 20 лет не проигрывала на Олимпиаде в художественной гимнастике. Этот вид спорта прозвали исконно «русским», даже отмечали, что он стал неинтересным — ведь выигрывают только девочки Ирины Винер.

Но настала Олимпиада в Токио, уникальная во всех смыслах. 0,15 балла Дине Авериной не хватило для олимпийского золота. Его взяла израильтянка Линой Ашрам, ни разу не бравшая золото чемпионата мира даже в отдельных видах, не то что в многоборье. Да, находилась рядом, была опасной конкуренткой, но Дина всегда ее обыгрывала.

Раз за разом наши тренеры подавали протесты — удовлетворили только один, на оценку Арины Авериной при выступлении с булавами, когда занизили совсем уж явно. Все остальные протесты — в молоко.

Кулаками после драки, конечно, не машут, но правде нужно посмотреть в глаза. Посмотрим.

Дина Аверина выиграла квалификацию, а Арина была второй — и все равно они остались недовольны своими выступлениями, видели помарки, знали, что нужно исправлять. На второй день соревнований девочки вышли очень бодрыми, хорошо настроенными — но оказалось, что не только это влияет на итоговые результаты.

С первого же предмета вперед вырвалась представительница Израиля. Тогда казалось, что вот, сильным у Линой является только мяч, в нем она безупречна, а в трёх остальных предметах россиянки сильнее. Но и в обруче Ашрам россиянок опередила. Далее шел мяч, и в нем израильянка и россиянка получили одинаковые оценки. Арину Аверину опять опустили ниже — тренеры негодовали, но оценки остались неизменными.

Наконец, на третьем предмете удовлетворили протест по оценкам Арины, вернули 0,4 балла — но это едва ли ей помогло

На четвертом предмете Арина не выдержала давления судей, она не справилась с лентой и в этом моменте практически потеряла шансы на медаль. Судьи очень жёстко оценили ее выступление — всего 19 с небольшим баллов.

Но ленту уронила и Линой Ашрам. И она за свое выступление получила больше 23 баллов. Да, не максимум, но очень достойную оценку, как будто бы ее ошибка была совершенно незначительной по сравнению с тем, что сделала, например, Арина. Последней на ковер выходила Дина Аверина — в решающий момент ей нужно было выступить просто безупречно, чтобы опередить израильтянку.

Дина Аверина выступила безупречно. Но проиграла сопернице 0,15 балла. Если бы Линой Ашрам действительно безупречно выполнила все четыре вида, не было бы такого громкого коллективного воя. Но когда происходит подобное на глазах у всего мира…

Бытует мнение, что будь в Токио собственной персоной Ирина Винер-Усманова, никто из судейского корпуса не посмел бы ставить российским гимнасткам такие оценки. Но если бы да кабы — у Ирины Александровны был коронавирус, после которого врачи запретили ей далеко летать. Пришлось работать издали по мониторам — и мы имеем, что имеем. Услышать комментарий Винер хотелось в первую очередь — и она назвала произошедшее позором художественной гимнастики.

Да, говорят, что при постоянных победах российских спортсменок художественная гимнастика стала скучным спортом. Но если для того, чтобы пробудить к нему интерес и внести разнообразие, нужно подкручивать оценки — зачем тогда он нужен вообще?