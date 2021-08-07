В эти минуты в Сочи на хоккейной арене «Шайба» стартует очередной матч предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Санкт-петербургский СКА поборется за победу с челябинским «Трактором». Начало матча — 13.00 мск.

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Ранее на турнире СКА одержал одну победу над «Сочи» (3:0) и одно поражение по буллитам екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 Б).

«Трактор» одержал две победы — над «Авангардом» (6:3) и олимпийской сборной России (4:0), и уступил в матче екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 ОТ).