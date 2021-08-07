Российская журналистка Маргарита Симоньян прокомментировала итоги личного многоборья в финале Олимпийских игр в Токио. Напомним, в финале победу одержала израильская гимнастка Ашрам Линой. Дина Аверина стала серебряным призером, ее сестра — Арина, не смогла удержаться на третьей строчке и уступила в итоге белорусской спортсменке Алине Харнаско.

«Израильская гимнастка, уронившая предмет, сейчас будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал», — высказалась Симоньян.

Также Маргарита Симоньян призвала израильскую сторону отдать золотую медаль Дине Авериной, и не «позориться».