Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала выступление российских сестер-гимнасток Дины и Арины Авериных в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на 7 десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и всё. Надоели русские, понимаете? Надоели. Я с ними была все время на связи, работала с ними. Они были обескуражены этими оценками. Они же видят, что вчера их программа стоила дороже, а сегодня за исполнение получали оценки хорошие, а трудность оценивали ниже, чем вчера. Вот такое судейство. И, к сожалению, в конце не удовлетворили наш протест, и это просто позор. Одну десятую не проигрывают», — сказала Винер.