Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты турнира по художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет. Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас», — гневно отозвалась Тарасова.