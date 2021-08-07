Российская гимнастка Дина Аверина не смогла сдержать эмоции и расплакалась во время пресс-подхода. Россиянка заняла второе место, уступив победу израильтянке Линой Ашрам в 15 сотых балла. В ходе выступления тренерский штаб дважды подавал протесты на решения арбитров по оценкам, но результаты Авериной были оставлены без изменений.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место», — сказал девушка.

Также Дина не смогла понять, по каким принципам и правилам проходило судейство.

«Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. Сегодня Ирина Винер-Усманова мне сказала: «Дин, у тебя есть шанс, борись до конца — не подведи страну, покажи настоящую художественную гимнастику». Я сразу же поняла, что мне не поставят оценки выше, чем у Ашрам, чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше», — добавила она.

Сестра Дины Арина Аверина уступила бронзу белорусской спортсменке Алине Хараско.