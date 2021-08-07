Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что не будет продолжать спортивную карьеру после того, как не смогла завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, ранее Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Хараско.

На данный момент в активе олимпийской сборной России 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.