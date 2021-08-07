Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала заявление своей сестры, которая заявила об уходе из художественной гимнастики после провала на Олимпиаде.

«Арину очень жалко. Не представляю, что сейчас у неё внутри происходит. Сразу после финала я спросила у нее: «Останешься, чтобы все же прийти к своей мечте?» Ответила, что «нет», но сделала это на эмоциях. Мне все-таки кажется, что она останется», — сказала Аверина.

Напомним, ранее Арина Аверина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Хараско. Ее сестра Дина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке золотую медаль Олимпиады в Токио.

На данный момент в активе олимпийской сборной России 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.