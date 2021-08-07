Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала итоги индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — сказала она.

Напомним, ранее Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Хараско.

На данный момент в активе олимпийской сборной России 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.