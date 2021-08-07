Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выступающая в прыжках с шестом, рассказала, чем может помочь легкой атлетике в России.

«Не знаю, чем помочь нашей легкой атлетике, кроме медалей. Делаю все, что могу. После выступления мы с тренером просто выплеснули эмоции. Это было слезы и разочарования, и радости. Все вперемешку», — сказала она.

Напомним, Анжелика Сидорова в четверг, 5 августа, завоевала серебряную медаль Олимпиады. На данный момент в активе олимпийской сборной России 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.