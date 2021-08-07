Российские синхронистки завоевали олимпийское золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Россиянки выступили с результатом 196.0979.

Серебро Олимпийских игр досталось китайской команде (193.5310), бронза — у украинских спортсменок (190.3018).

Для российских синхронисток эта победа стала шестой подряд. Ранее россиянки брали золото в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и в Токио. Светлана Ромашина стала первой в истории семикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

На данный момент в активе олимпийской сборной России 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.