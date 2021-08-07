Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что нести флаг ОКР и олимпийской сборной России на церемонии Закрытия Олимпиады в Токио будет борец Абдулрашид Садулаев.

Напомним, ранее российский борец Абдулрашид Садулаев, выступающий в категории до 97 кг, одержал уверенную победу над американским борцом Кайлом Снайдером и завоевал второе олимпийское золото. Россиянин победил со счетом 6:3.

Для сборной России в Токио это 19-е золото. На данный момент в активе олимпийской команды также 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Олимпиада завершится завтра, 8 августа.