В скором времени в Токио стартует финальный матч мужского волейбольного турнира Олимпийских игр-2020 между Францией и Россией. Начало матча — в 15:15 мск.

Прямая трансляция финальной игры доступна по ссылке здесь.

Российские волейболисты в третий раз в истории играют в финале Олимпиады. В 2000 году они уступили команде Югославии (0:3), а в 2012 году победили Бразилию, проиграв первые два сета (3:2). Пять лет на Играх в Рио россияне стали четвёртыми, проиграв в матче за бронзу США (2:3).

Франция впервые в истории играет в финале и впервые в истории завоюет медали Олимпиады.