Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал судейство в финале личного многоборья в художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

«К сожалению, судейство в художественной гимнастике зачастую бывает предвзятым. Может быть и политический вектор, который влияет на решение судейства. Cегодня мы увидели ровную противоположность логике Олимпийских игр. Это оскорбление ко всем российским спортсменам. Все профессионалы, следившие за сегодняшним выступлением, в шоке от случившегося. Весь спортивный мир понимает, что у России несправедливо отняли золотую медаль. Да и бронзу мы должны были завоевать. Израильтянка, потеряв ленту, не должна была быть даже на втором месте» — сказал Свищев.