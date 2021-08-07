Ирина Винер-Усманова заявила, что может покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
«Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что это грань с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла», — сказал Винер-Усманова.
Напомним, ранее Дина Аверина сенсационно проиграла в финале израильской гимнастке золотую медаль Олимпиады в Токио. Ее сестра Арина под занавес соревнований уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Хараско. Таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золотых медалей на Олимпийских играх.
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