Ирина Винер-Усманова заявила, что может покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Нет смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством. Я люблю этот вид спорта за то, что это грань с искусством. И всегда это оценивалось. Сейчас это перестало котироваться. У других спортсменок есть ошибки, а у нас нет. И все равно той девочке ставят оценки, которые дают право ей быть олимпийской чемпионкой. Дина должна была выиграть сегодня как минимум полбалла», — сказал Винер-Усманова.