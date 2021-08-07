Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — 17.00 мск.

«Зенит»: Кержаков — Караваев — Ловрен — Ракицкий — Сантос — Барриос — Вендел — Кузяев — Ерохин — Дзюба — Азмун.

«Краснодар»: Сафонов — Рамирес — Спаич — Сорокин — Вильена — Крыховяк — Черников — Сперчан — Кордоба — Ионов — Кабелла.

Сразу несколько изменений было внесено в состав краснодарского клуба. Не сыграет из-за травмы Петров, на его место вероятно выйдет Рамирес. Спаич заменил Кайо, а Вильена займет место левого защитника.