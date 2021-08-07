Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020. 28-летняя легкоатлетка в финале со второй попытки взяла планку на высоте 2,04, что стало для нее лучшим результатом в сезоне.

Австралийка Никола Макдермотт три раза прыгала 2,04, но ни разу не смогла взять высоту и остановилась на 2,02.

Бронзу завоевала Ярослава Магучих из Украины. Её результат — 2,00. Планку на 2,02 она сбила, после чего два раза неудачно прыгнула 2,04.

Для России это единственное золото в лёгкой атлетике на Играх в Токио. Из-за санкций World Athletics Россия смогла привезти на Олимпиаду только десять легкоатлетов. До Ласицкене медаль взяла только Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Россия взяла 19-е золото Олимпийских игр и в медальном зачёте занимает пятое место.