В Токио продолжается финальный матч мужского турнира Олимпиады-2020 по волейболу между командами России и Франции. Примечательно, что данная игра определит не только победителя Игр, но и четвёртое место в медальном зачёте.

Благодаря победе Марии Ласицкене в прыжках в высоту, Россия взяла 19-ю медаль Игр. На одно золото больше у Великобритании. В случае победы Россия сравняется с Великобританией по золоту, но обойдёт по серебру.

После двух сетов Россия проигрывает 0-2 (23:25, 17:25).

Завтра, в заключительный день Олимпиады, будет разыграно 13 комплектов наград.