Сборная Франции стала олимпийским чемпионом по гандболу среди мужчин. В финальном матче французы вырвали победу у Дании — 25:23. Французы вели по ходу практически всего матча, но на последней минуте счёт был скользким — 24:23, в результате «трёхцветным» удалось завершить игру ещё одним точным броском.

Франция взяла у Дании реванш за Олимпиаду-2016, когда скандинавы победили в финале 28:26.

Эта победа для Франции стала третьей на Олимпиаде, причём все три в последних четырёх розыгрышах. До этого французы первенствовали в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме них, ни одна страна не выигрывала олимпийский турнир больше двух раз. СССР, Хорватия, Югославия побеждали дважды, однако в 1992 году победу одержала Объединённая команда, которая де-факто была сборной Советского союза.

Бронзу турнира выиграла Испания, победившая в матче за бронзу Египет (33:31).

Мужская сборная России не пробилась на Олимпиаду в этом году, зато женская будет играть в финале второй раз подряд. Соперницами россиянок также станет команда Франции.