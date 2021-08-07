Бразилия вышла вперёд в финальном матче Олимпиады-2020 в Токио против Испании. Основное время закончилось вничью — 1:1. Бразилец Матеус Кунья с передачи 38-летнего капитана Дани Алвеса вывел команду вперёд в добавленное к первому тайму время. Испанцы ответили мячом Микела Оярсабаля на 61-й минуте.

В перерыве перед началом дополнительного времени в составе бразильцев вышел нападающий «Зенита» Малком. Именно он отличился на 108-й минуте и вывел Бразилию вперёд. В матче осталось играть около пяти минут.

Примечательно, что Малком до этого не забил на Олимпиаде ни одного мяча.