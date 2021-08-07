В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене стартовал матч 3-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра стала для петербуржцев первой домашней в новом сезоне.

Составы команд выглядят следующим образом:

«Зенит»: Кержаков — Караваев — Ловрен — Ракицкий — Сантос — Барриос — Вендел — Кузяев — Ерохин — Дзюба — Азмун.

«Краснодар»: Сафонов — Рамирес — Спаич — Сорокин — Вильена — Крыховяк — Черников — Сперчан — Кордоба — Ионов — Кабелла.

Напомним, что форвард «Зенита» Малком отсутствует в составе клуба, поскольку в эти секунды играет финальный матч Олимпиады-2020 за сборную Бразилии против Испании.