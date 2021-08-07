Сборная Бразилии выиграла мужской футбольный турнир Олимпийских игр-2020. В финальном матче бразильцы выиграли у Испании — 2:1.

Основное время закончилось вничью — 1:1. Бразилец Матеус Кунья с передачи 38-летнего капитана Дани Алвеса вывел команду вперёд в добавленное к первому тайму время. Испанцы ответили мячом Микела Оярсабаля на 61-й минуте.

В перерыве перед началом дополнительного времени в составе бразильцев вышел нападающий «Зенита» Малком. Именно он забил решающий гол на 108-й минуте и принёс Бразилии победу.

Примечательно, что Малком до этого не забил на Олимпиаде ни одного мяча, пять раз выходя на замену (общее время до финала — 146 минут).

Бразилия второй раз подряд выиграла Олимпиаду. Пять лет назад на домашних Играх в Рио южноамериканцы в финале вырвали победу у Германии (1:1, пенальти 5:4).

38-летний Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, олимпийское золото стало для него 46-м трофеем.