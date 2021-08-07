Сборная России смогла сравнять счёт в финальном матче мужского олимпийского турнира по волейболу против Франции. Россияне уступили в первых двух сетах — 23:25 и 17:25. После этого им дважды удалось взять сеты со счётом 25:21.

В матче назначен тай-брейк до 15 очков.

Ход встречи напоминает Олимпиаду-2012 в Лондоне, когда россияне взяли своё первое и пока единственное золото в волейболе. В финале подопечные Владимира Алекно уступали Бразилии 0-2 и 19:23 в третьем сете, но смогли вырвать победу и взяли золото (3-2).

Франция возьмёт первую олимпийскую медаль в мужском волейболе в истории — ранее команда не выходила даже в полуфинал.