Сейчас уже не все помнят, что небывалый доселе допинг-гейт начался в России именно с лёгкой атлетики. В конце 2014 года на немецком канале ARD вышла передача о сокрытии допинг-проб в российской лёгкой атлетике. А основными информаторами выступили бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов и его жена, легкоатлетка Юлия Степанова. После этого началась грандиозная проверка, результатом которой стали отстранения и уголовные дела против глав международной и российской федераций лёгкой атлетики – Ламина Диака и Валентина Балахничёва. А затем ниточки вывели к Московской антидопинговой лаборатории и её директору Григорию Родченкову, и пошло-поехало.

Потому неудивительно, что именно лёгкая атлетика наиболее сильно пострадала от санкций. Наши спортсмены уже забыли, как звучит гимн Александрова и как выглядит утверждённый в 1993 году триколор. В 2016 году в Рио от России поехала только одна легкоатлетка Дарья Клишина, а с 2017-го россияне должны проходить утомительную процедуру допуска к международным соревнованиям.

И на фоне всего этого буквально расцвела Мария Ласицкене (которая тогда ещё была Марией Кучиной). Своё второе золото на крупном турнире она взяла в начале 2014 года (на ЧМ в помещении), а главных побед добилась как раз после начала антидопингового расследования. Наступил 2015 год, и золотые медали посыпались на прыгунью как из рога изобилия: три чемпионата мира, ещё один ЧМ в помещении, чемпионат Европы, два ЧЕ в помещении.

Олимпиада в Рио должна была стать Олимпиадой Кучиной. Она уже тогда утвердилась в статусе мирового лидера прыжков в высоту. Но увы, в Бразилию российские легкоатлеты не поехали (кроме Клишиной).

Мария Кучина от этой обидной ситуации словно стала злее и установила с 2016 по 2018 год какое-то безумное достижение – 45 выигранных турниров подряд, второй результат в истории. А в 2017 году в жизни легкоатлетки произошло важное событие – она вышла замуж за журналиста Владаса Ласицкаса и сменила фамилию.

Помимо спортивных достижений, Ласицкене не стеснялась и общественной деятельности. Она едва ли не единственная, кто смело критиковал прежнее руководство российской лёгкой атлетики во главе с Дмитрием Шляхтиным. Когда федерация в очередной раз подставилась делом Данила Лысенко и World Athletics собиралась наложить новые ограничения, Ласицкене вместе с другими флагманами нашей легкой атлетики Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой создали комиссию спортсменов ВФЛА с попыткой отстаивать свои права и добиться права выступать на международных стартов. Комиссия, правда, существовала в большей степени виртуально, но им удалось сделать важную вещь: привлечь еще больше внимания к проблеме и показать, что руководство российской легкой атлетики и спортсмены необязательно идут в «одной упряжке».

Тем не менее, выдача нейтрального статуса была приостановлена, и Ласицкене пропустила чемпионат Европы в помещении-2021. А за время её вынужденного простоя в прыжках в высоту подросли конкурентки из Украины – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. 21 мая, незадолго до старта Олимпиады, Ласицкене провела первый международный старт с 2019 года и провалилась. В немцком Дессау она смогла взять лишь начальную высоту в 1,80, а Геращенко и Магучих разделили первые два места с 1,92. Угроза нависла, но Мария словно и не заметила её. Она продолжила в спокойном ритме готовиться к Олимпиаде. 10 июля она выиграла Кубок Москвы – это была первая победа после травмы задней поверхности бедра. А за две недели до прыжков в высоту на Олимпиаде она не поленилась выступить на третьесортном турнире в Москве. И это было правильным решением: Ласицкене нужна была практика, которой она была лишена по вине предыдущих «эффективных менеджеров» в лёгкой атлетике.

Когда Россия получила право выставить на крупные турниры 2021 года только десять легкоатлетов, место Ласицкене не вызывало вопросов. Однако опасения насчёт медали были: длительное отсутствие практики, травма, подросшие конкурентки.

Опасения добавились и после квалификации: Ласицкене пробилась в финал, но лишь с седьмого места в подгруппе из проходных восьми, причём квалификационную планку на 1,95 она взяла лишь с третьей попытки.

В финале сердечко болельщиков ёкнуло после двух заваленных попыток на 1,96. Но Ласицкене справилась и пошла на медаль. Психологическая отметка была преодолена на 2,00. Следующую попытку (на 2,02) россиянка уже исполнила уверенно и с первой попытки. Геращенко отвалилась, Магучих и Макдермотт с первой попыткой не справились. А Ласицкене пошла на 2,04 и со второго раза взяла планку. Соперницы не справились, и Россия получила первое золото в лёгкой атлетике с 2012 года.

Ласицкене показала, что ни лишение флага, ни лишение гимна не влияют на выступление действительно сильного спортсмена. А заодно ответила тем скептикам, которые на её критику федерации возмущались: «Лучше бы тренировалась, а не языком болтала». Как оказалось, быть можно дельным человеком и думать о красе своих руководителей.