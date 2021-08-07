Сборная России по волейболу взяла серебро в мужском турнире Олимпиады-2020. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо уступили Франции.

Французы выиграли первые два сета — 25:23, 25:17. Затем россияне смогли сравнять счёт, дважды выиграв сеты со счётом 25:21. На тай-брейке Франция оказалась сильнее — 15:12.

Для мужской сборной Франции по волейболу золото стало первой медалью Олимпиады в истории. Россия ранее выигрывала Игры-2012 в Лондоне (3:2 с Бразилией в финале), брала серебро Сиднея-2000 (0:3 с Югославией) и бронзу Афин-2004 (3:0 с США в матче за 3-е место) и Пекина (3:0 с Италией в матче за 3-е место).