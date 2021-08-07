«Зенит» забил третий мяч в матче 3-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». На 44-й минуте с передачи Далера Кузяева отметился Александр Ерохин, сделавший счёт 3:1.

Сине-бело-голубые открыли счёт на 9-й минуте — отличился Сердар Азмун. Через пять минут Эдуард Спецрян забил ответный гол, но он был отменён после консультации с ВАР. Однако ещё через десять минут — на 24-й — Джон Кордоба всё же смог сравнять счёт. На 35-й минуте Азмун оформил дубль.

Для Ерохина это пятый гол в четырёх играх сезона. Ранее он забил в Суперкубке России против «Локомотива» (3:0), а также отличился в первых двух турах на выезде — забил «Химкам» (3:1) и оформил дубль в ворота «Ростова» (4:2).

Отметим, что у Азмуна также пять голов в четырёх встречах.

Матч с «Краснодаром» стал для «Зенита» первым домашним в новом сезоне.

Команды играют в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас — Кузяев, Барриос, Ерохин, Вендел — Дзюба, Азмун.

«Краснодар»: Сафонов — Рамирес, Спаич, Сорокин, Вильена — Черников, Крыховяк, Кабелла, Спецрян, Кордоба — Ионов.