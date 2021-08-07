Результат женского индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио вызвал волну недовольства среди болельщиков и экспертов. Золото Игр сенсационно взяла Линой Ашрам из Израиля, опередившая главных фавориток — сестёр Дину и Арину Авериных. Дина взяла лишь серебро, а Арина осталась без медали, пропустив вперёд белоруску Алину Горносько.

О судействе в финале Олимпиады высказалась Вера Коновалова, тренер по художественной гимнастике с 40-летним стажем.

«Судейство было очень несправедливое. С самых первых упражнений было что-то непонятное. Оценки совершенно разнились с теми, что были в квалификации. Было понятно, что Ашрам просто тянут за уши. Судейство очень необъективное.

Такое впечатление, что это какой-то судейский заговор. Кстати, наших судей вообще не было в списке арбитров, не знаю по какой причине.

Наша гимнастка выступает в квалификации с такой же трудностью и таким же исполнением и в финале получает оценку гораздо ниже. Я понимаю, было бы 0,1-0,2 разница. Но когда ставят на 0,5-0,7 балла меньше, это вообще непонятно. А Ашрам с потерей ленты получает такую же высокую оценку.

Необъективное судейство было во всех видах. Подавали протест — его отклонили, второй прошёл, но прибавили совсем немного. Оценка была очень низкая.

Я накануне не была уверена на 100%, что наши выиграют. Никто не застрахован от потерь, ошибок, психологически гимнастки могут сломаться. С Кабаевой такое было в Сиднее, когда она потеряла обруч на ровном месте, хотя ей уже золотую медаль на шею вешали. Хотя тогда наша Юля Барсукова выиграла. Но там всё заслуженно было.

Если бы сейчас Дина выступила как-то недостойно, с потерями, тогда было бы понятно. Арина в конце запуталась в ленте, это уже её ошибка, это уже она виновата. Говорят, виной высокая влажность — лента могла её не послушаться. Из-за влажности с лентой гораздо сложнее становится работать. Но тут все были в равных условиях, так что нельзя винить влажность. Может, эмоционально не выдержала. Видела, какие оценки по первым видам, и это на неё повлияло.

В упражнениях с булавами при одинаковой сложности Ашрам ставят за исполнение оценку выше, чем Дине. Линой — хорошая гимнастка, я допускала, что она может быть в призёрах или даже выиграть. Но с технической точки зрения, с точки зрения хореографии, артистизма она не может получать оценку за исполнение на порядок выше. Дина чисто исполнила повороты, все элементы, у нее не могла быть оценка ниже, чем у Ашрам.

После такого судейства я уже сомневаюсь, что в групповых у нас вообще будет медаль. В групповых всегда сложнее: нельзя сказать, что наши безусловные лидеры. Там очень сильная конкуренция, и очень сложно завоевать золото. При таком судействе я уже даже не знаю.

Повлияло ли на работу судей отсутствие в Токио Ирины Винер? Нет, я не думаю. Винер, по-моему, даже на предыдущих Играх не было, да и на чемпионатах мира. Она в последнее время не ездит из-за самочувствия, плюс сейчас такая ситуация в мире. Она следит, связывается с гимнастками, руководит процессом. Но вряд ли то, что её там не было, сыграло свою роль.

Не могу сказать, останутся ли Аверины до следующей Олимпиады. Всё может быть. Зависит от того, какая будет смена. Не исключаю, что они поедут в Париж, но гимнастки растут, там сейчас перспективная смена. Сейчас нельзя сказать, что будет через три года. Например, Крамаренко сейчас достойно выступала. Но неизвестно, что будет через три года».