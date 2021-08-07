Завершился предпоследний соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. 7 августа было разыграно рекордные 34 комплекта наград. По его итогам сборная России вырвалась на четвёртое место в медальном зачёте. Россияне догнали по золотым медалям Великобританию (по 20) и оторвались от Австралии (17).

Также на счету российской команды 26 серебряных и 23 бронзовых награды. Статистика британцев: 20-21-22.

Лидирует в медальном зачёте сборная Китая — 38 золотых, 31 серебряная, 18 бронзовых награды. Всего на два золота от них отстаёт команда США — 36 золотых, 39 серебряных, 33 бронзовых медали.

Тройку лидеров замыкают хозяева Игр — сборная Японии (27 золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых медалей).

По общему числу наград США досрочно выиграли медальный зачёт (108), Китай стал вторым (87). Россия идёт третьей (69).

Медали России 7 августа принесли:

Золото:

Сборная России по синхронному плаванию в команде (Влада Чигарева, Мария Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина). При этом Ромашина стала первой в истории синхронисткой, завоевавшей семь золотых олимпийских медалей.

Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Абдулрашид Садулаев (вольная борьба, до 97 кг)

Серебро:

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (пляжный волейбол, мужчины).

Дина Аверина (художественная гимнастика, индивидуальное многоборье)

Мужская сборная России по волейболу

Бронза:

Гаджимурад Рашидов (вольная борьба, до 65 кг)

В заключительный день Олимпиады 8 августа будет разыграно 13 комплектов медалей.