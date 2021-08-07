Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев, главный редактор Sovsport.ru Николай Яременко, а также призеры Олимпийских игр по тхэквондо обсудили Олимпийские игры в Токио и с какими проблемами столкнулись спортсмены до и после соревнований.

В частности, спортсмены обсудили вакцинацию от коронавируса на Играх в Токио. Прививка от COVID-19 была добровольной для всех спортсменов.

Обладатель первой золотой медали России в Токио Владислав Ларин и бронзовый призёр Михаил Артамонов рассказали, что не сомневались по поводу целесообразности вакцинации и поставили себе прививку.

Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по олимпийскому тхэквондо Илья Пак добавил, что весь тренерский состав поддержал своих учеников.

Яременко вспомнил пример московского ЦСКА, который в полном составе на отрез отказался прививаться. Яременко такое поведение «позорищем».